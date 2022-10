Casa do Diabético será inaugurada em Bacaxá

Na próxima quinta-feira, 20 de outubro, a Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria de Saúde irá inaugurar a Casa do Diabético, local onde serão desenvolvidas ações voltadas para o tratamento de diabéticos de moderado e alto grau de risco, comorbidades frequentemente associadas à doença, além da redução das complicações e controle dessas comorbidades no município.

Com o objetivo de ser uma unidade de referência aos casos de maior complexidade, o local também irá subsidiar ações voltadas à promoção, prevenção, e detecção precoce das complicações causadas pelo diabetes. Com as novas instalações do programa, além dos novos serviços, vai facilitar ainda mais o acesso do usuário e as articulações entre os serviços já disponíveis na rede cuidados do nosso município.

A Casa do Diabético funcionará em conjunto com as demais unidades de saúde do município. Com isso, os pacientes com suspeita ou diagnósticos e classificação de risco da doença serão encaminhados, pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS, unidades de Estratégia de Saúde da Família – ESF e Policlínica, já com o estabelecimento do diagnóstico e a classificação de risco. Entre os médicos especialistas, a unidade contará com endocrinologista, cardiologista, angiologista e ortopedista. Enfermeiros, nutricionista e assistente social complementam a equipe

A inauguração da Casa do Diabético acontecerá a partir das 17h30, na Avenida Saquarema,5070, em frente ao Banco do Brasil, em Bacaxá.