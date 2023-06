“É a minha aposentadoria”, diz Glaidson ao negar revelar senha de carteira com R$ 400 milhões

By

O computador do faraó dos bitcoins tem pelo menos 400 milhões de reais em criptomoedas, de acordo com informações da inteligência da Polícia Federal, que apura o caso no âmbito da Operação Kryptos.

De acordo com informações divulgadas pelo Extra, o líder da GAS, Glaidson Acácio dos Santos tem se negado a liberar o saldo para as autoridades. A negativa ocorre mesmo com a possibilidade de redução de penas em sua prisão, visto que ele permanece em presídio federal desde 2021.

A avaliação dos valores por investigadores da PF indicam que as criptomoedas estão em uma carteira da Dash Core, no computador de Glaidson.





“É a minha aposentadoria”, disse faraó dos bitcoins ao negar liberar a senha de carteira de criptomoedas com 400 milhões de reais; clientes seguem em agonia

Em uma das conversas com autoridades, se negando a colaborar com as investigações, o faraó dos bitcoins declarou que o valor é a sua aposentadoria.

Quando a Operação Kryptos prendeu Glaidson e sequestrou seus bens, apenas 591 bitcoins foram apreendidos. Ou seja, a carteira da Dash tem muito mais recursos que o inicialmente apreendido.

Muitos clientes aguardam o retorno de seus investimentos, e a nova revelação acende esperanças de que o patrimônio da empresa ainda não foi totalmente dilapidado.