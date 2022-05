É retomada a permissão para visitas no Hospital Municipal de Búzios

O motivo é o avanço da vacinação e a queda acentuada de casos de Covid-19 no município

A Prefeitura de Búzios, por meio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), nesta segunda-feira (9), voltou a permitir as visitas de parentes internados no município. O motivo é o avanço da vacinação e a liberação de máscara em ambientes abertos e fechados, com exceção das unidades de saúde (hospitais, clínicas, policlínicas e consultórios odontológicos).

A visita limita-se a duas pessoas com horário pré-estabelecido (15h às 16h) para a entrada e saída e também vestimentas adequadas. Não será permitida a entrada de alimentos pelos visitantes.

Aqueles que estiverem com síndrome gripal, ou qualquer outro sintoma semelhante aos da covid-19, não poderão permanecer no hospital. É obrigatório o uso de máscaras, higienização das mãos para combate à infecção, cópia do comprovante de vacinação para Covid-19 com esquema vacinal completo.