Em decisão inédita, AGETRANSP-RJ determina redução do pedágio da ViaLagos

A Agência de Transportes Públicos do Estado do Rio (AGETRANSP) em decisão inédita, reduziu em 10 centavos, 0,6%, o valor do pedágio da Via Lagos a partir da próxima terça-feira (01). A decisão foi unânime. O voto do relator Adolpho Konder, foi acompanhado pelos conselheiros Fernando Moraes, Carlles Batista e Mário Leal.

Com a decisão, a Tarifa Básica de Pedágio da Via Lagos passa dos atuais R$ 17,30 centavos para R$ 17, 20. A Tarifa Básica Adicional, cobrada nos fins de semana, passa de R$ 28,80 para R$ 28,70. A AGETRANSP rejeitou o pedido da concessionária de manter os valores em vigor com reajuste zero. O Conselheiro Adolpho Konder destacou que o contrato estabelece que os reajustes podem ser para mais ou para menos.

Texto: Cleber Lopes – Jornalismo Rádio Litoral FM