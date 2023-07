Museu Regional do Sal, em São Pedro da Aldeia, inaugura nova exposição fotográfica neste sábado

No próximo sábado (29/07), às 19h, o Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos abre ao público a sua nova exposição fotográfica: “Ouro Branco”. Os registros são de autoria do artista Frederico Santa Rosa, o presidente da Associação Fotográfica de Cabo Frio (Afocaf). A mostra é promovida pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Turismo, e a visitação é gratuita.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, celebra a exibição da nova mostra. “O Frederico é um fotógrafo reconhecido como um artista múltiplo, com várias facetas, cada uma mais interessante que a outra, é muito talento. Estamos honrados em receber a ‘Exposição Ouro Branco’ no Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos”, afirmou.

Sob o olhar de Frederico Santa Rosa, a exposição vai exibir fotografias que retratam uma viagem histórica pelas salinas, cenário que compunha e ainda compõe a iconografia da Região dos Lagos. O nome Ouro Branco, como o sal ficou conhecido quando sua produção era o principal indutor da economia regional, sobretudo entre os anos 1960 e 1970, remete à riqueza gerada pela indústria salineira no período.

O diretor do Museu Regional do Sal, Alexandre Martins, convida os moradores para a nova exposição. “O nosso Museu do Sal, primeiro e único do Brasil, já é um ponto de referência para a conservação da história de São Pedro da Aldeia e da Região dos Lagos, mais especificamente na temática do sal e das salinas. E nada como a arte para lembrar a história e resgatar a memória. A exposição Ouro Branco, do fotógrafo Frederico Santa Rosa vai encantar os moradores. Aguardamos a todos”, disse.

Frederico Santa Rosa é fotógrafo há mais de 10 anos. Atualmente, o profissional participa como artista permanente da Galeria 27, em Porto da Barra, no município de Búzios. A mostra “Ouro Branco” irá substituir a exposição “Wolney e o Sal”, exibida desde a abertura oficial do espaço, entre os dias 30 de maio e 23 de julho.

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Flexeira, e funciona de quinta a domingo, incluindo feriados, das 10h às 18h. As visitas mediadas acontecem às quintas e sextas-feiras, às 11h e às 15h, e aos sábados e domingos, às 15h. É necessário agendamento para visitação em grupo.