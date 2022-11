Encontro debate implementação de unidade operacional da Firjan em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia continua atraindo o interesse de grandes empreendimentos pela sua localização estratégica na Região dos Lagos.



Nesta quarta-feira, dia 16, uma reunião realizada na sede da Prefeitura aldeense debateu a possível implementação de uma unidade operacional Firjan SENAI SESI na cidade, com serviços de educação profissional, promoção de saúde e de educação básica.

O encontro contou com a participação dos secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., e de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani; do procurador-geral do município, Peter Samerson, e do chefe de gabinete, Moisés Batista. Representando a regional da Firjan Leste Fluminense, estiveram presentes o presidente Sérgio Yamagata, o vice-presidente Ricardo Guadagnin, o gerente executivo Anderson Carolo, o gerente geral de Relacionamentos e Negócios, Carlos Magno do Nascimento, e o gerente de operações, Ricardo Pereira.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, falou sobre a iniciativa. “A possibilidade de abrigar essa unidade operacional é muito importante para o município, é uma ação que vai fomentar desde a base da educação, impactando nossos jovens com ações de qualificação para o mercado de trabalho, até a saúde. Com isso, conseguiremos atrair mais investimentos para São Pedro da Aldeia, porque, além de estarmos estrategicamente localizados na região, também teremos mão de obra cada vez mais qualificada”, afirmou.

Uma análise preliminar para implantação da unidade operacional com cidades do Leste Fluminense apontou que o município aldeense é um importante eixo logístico estadual. “São Pedro da Aldeia é a região que a gente está estudando para implantar essa escola SESI SENAI e isso é resultado de um trabalho de longo prazo. Uma unidade nossa vai trazer serviços de educação profissional, promoção de saúde e de educação básica e isso é base para um bom funcionamento de empresas na região e no município”, destacou o presidente regional da Firjan Leste Fluminense, Sérgio Kunio Yamagata.

O vice-presidente regional da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin, destacou que a localização do município aldeense é um eixo importante de logística para atender a unidade operacional. “A gente acredita que São Pedro da Aldeia tem plenas condições de abrigar essa escola pela expansão territorial e por estar no eixo da RJ-140 e no meio da região, envolvendo Cabo Frio, Araruama, Iguaba, Búzios e Arraial”, comentou.