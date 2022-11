Prefeito de Cabo Frio promete dialogar com MPF para manter quiosques do Peró até pós Carnaval

O prefeito José Bonifácio participou de uma reunião, na manhã desta quinta-feira (17), em um hotel no Peró, para tratar da demolição de seis quiosques na Praia das Conchas, por determinação da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal de São Pedro da Aldeia. O encontro reuniu dezenas de pessoas que reivindicam a possibilidade de continuar trabalhando no local até o fim do Carnaval.

Sensibilizado com a situação, o prefeito ouviu pedidos dos trabalhadores dos quiosques para intervir na questão e se comprometeu a continuar o diálogo com o MPF, de modo a garantir que a decisão judicial seja cumprida apenas depois da alta temporada.

Para isso, a Procuradoria-Geral do Município foi colocada à disposição para ajudar juridicamente. O prefeito considerou justa a reivindicação dos quiosqueiros e prometeu fazer todos os esforços para ajudar.

“O diálogo é a única decisão deste momento. A sentença da juíza é para ser cumprida, a gente pode discordar. Mas vamos dialogar, para ainda ter a possibilidade de, até o último momento, de prorrogar esse funcionamento dos quiosques até depois do Carnaval”, disse o prefeito, que também destacou a questão social envolvida no assunto, uma vez que cerca de 200 famílias dependem do trabalho para garantir o sustento.

Outro assunto tratado no encontro foi a respeito da chamada “Cabana do Pescador”, que fica entre as praias do Peró e das Conchas, e para a qual também há uma decisão judicial para demolição. Um projeto de lei do vereador Davi Souza tramita na Câmara Municipal para o tombamento do local como patrimônio cultural do município, uma vez que já foi cenário para produções audiovisuais, o que poderia impedir a demolição. Na Assembleia Legislativa (Alerj), um projeto do deputado Gustavo Tutuca trata do mesmo assunto.