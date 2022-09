Entrega dos cartões SuperaRJ, em Cabo Frio, está temporariamente suspensa 

A Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro suspenderam por tempo indeterminado a entrega dos cartões do SuperaRJ, programa estadual de transferência de renda, após o assalto ocorrido na tarde de quarta-feira (14), na sede da Secretaria de Assistência Social, no Braga. As unidades passarão por verificação de segurança pelo governo do Rio e nova data para distribuição será posteriormente divulgada.

A medida é necessária para que o governo estadual possa fazer a conferência das unidades que foram roubadas e posteriormente recuperadas.

Na manhã desta quinta-feira (15), o prefeito José Bonifácio e o secretário de segurança, Ruy França, realizaram uma visita de solidariedade à sede da Secretaria de Assistência Social para saber como estão os funcionários após o episódio. O prefeito conversou com a secretária da pasta, Nilza Miquelotti, e com os servidores.

De acordo com o secretário Ruy França, a segurança do prédio foi reforçada por dois policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que vão ficar na sede da secretaria por tempo indeterminado.

Sobre a invasão

Após a invasão de quatro criminosos armados à sede da Secretaria de Assistência Social, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e, com apoio da Guarda Civil Municipal, localizou os criminosos e recuperou o material roubado.

Dois assaltantes foram baleados durante a perseguição na descida da Ponte Márcio Corrêa, na área central da cidade, e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, mas não correm risco de morte. De acordo com a PM, outros dois homens foram presos, além de uma pistola apreendida e também nove munições.

Equipes da Prefeitura de Cabo Frio foram para a 126ª Delegacia de Polícia para fazer o registro de ocorrência e o caso foi registrado na delegacia de Arraial do Cabo (132ª DP), que era a central de flagrantes do dia.