Equipes diretivas das 90 unidades escolares de Cabo Frio tomam posse em cerimônia solene

As equipes diretivas das 90 unidades escolares de Cabo Frio tomaram posse na noite desta quarta-feira (8), em cerimônia realizada no Costa Azul Iate Clube. Elas serão responsáveis por gerir as escolas da Rede Municipal de Ensino durante o próximo triênio, mantendo o bom relacionamento com a comunidade e estreitando laços entre a educação e a sociedade.

Em um momento de muita emoção, logo no início da cerimônia, foi exibido um vídeo produzido pela Secretaria de Educação, que homenageou todos os diretores, fazendo uma menção especial à Palmira Domingues Gamalho, ex-diretora da Escola Municipal Professor Edilson Duarte, que faleceu em novembro de 2022.

Compuseram a mesa das autoridades a presidente da comissão permanente de diretores, Jacqueline Gestal; o vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, Rodolfo Machado; a secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira, e o prefeito José Bonifácio, que deu as boas-vindas aos gestores.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a presença e dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes, e dizer que a responsabilidade de vocês é muito grande. Nossa Rede Municipal de Ensino tem mais de 30 mil alunos, mais que a população de muitas cidades do estado do Rio de Janeiro. Vocês são vistas como exemplos e vão precisar dirigir, tomar decisões, e apresentar soluções, assim como é o papel do prefeito de uma cidade”, disse José Bonifácio.

A secretária de Educação, Elicéa da Silveira, agradeceu a presença e pediu carinho, zelo e responsabilidade nos próximos três anos, almejando que as equipes diretivas coloquem em voga o nome das unidades escolares dentro da sociedade.

“A educação somos todos nós, especialmente os diretores. A função de diretor passa pela administração e isso é aprendido no dia a dia, na convivência dentro das escolas. Espero que vocês façam o melhor trabalho nos próximos três anos, pensando nos seus alunos, que serão o nosso futuro. Peço que divulguem bastante o trabalho que vocês fazem, porque é assim que a gente vai crescer. Uma das minhas metas é fazer com que todas as escolas sejam as melhores escolas de Cabo Frio e estamos trabalhando neste sentido”, afirmou Elicéa.

Após o uso da palavra e a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Cabo Frio, as unidades escolares foram separadas por região e por ordem alfabética. A primeira escola de cada região compareceu à frente da mesa para a assinatura do termo de posse. Após a cerimônia, as diretoras das outras unidades escolares também assinaram o documento.