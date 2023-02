Prefeitura de Cabo Frio inicia recuperação de área degradada no Parque do Mico Leão-Dourado

A Prefeitura de Cabo Frio deu início, nesta terça-feira (7), ao plano de recuperação de uma área degradada que está situada no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. O trabalho será realizado ao longo desta semana por equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento e da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).

A área que recebe a ação do governo municipal está situada às margens do Rio São João; próximo ao bairro de Aquarius. Antes das intervenções, o local estava com equipamentos quebrados e servindo de área de descarte irregular de lixo.

As equipes realizam a limpeza de toda a área, inclusive da região do mangue. Com a ajuda de uma retroescavadeira, foi demolida uma antiga estrutura, anteriormente coberta, mas que está atualmente abandonada, além de quatro bancos de concreto.

No local, começou a ser feito um cercamento, para delimitar a trilha por onde as pessoas poderão chegar até a margem do Rio São João. Também será realizado o plantio de árvores para que, futuramente, o lugar se torne um bosque para uso da população. Na pauta de ações, também está prevista a recuperação do antigo deck que fica na área.