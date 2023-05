Equipes se organizam para o show de Simone, Pixote e Nando Reis em Arraial do Cabo

O aniversário de Arraial do Cabo está chegando e na última terça-feira (2), representantes do Poder Público se reuniram para discutir os últimos detalhes do evento que promete reunir milhares de pessoas na Praia dos Anjos, nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Para esse ano, serão posicionadas torres e equipes de segurança em pontos estratégicos do lugar, além da presença da Defesa Civil. A Secretaria de Segurança Pública aumentou todo o efetivo para garantir a segurança dos presentes.

A festa também vai contar com uma ambulância e tendas da Secretaria de Saúde, ofertando todo o suporte necessário para garantir o bem estar de moradores e visitantes.

Muito bem iluminada, as areias da praia vão contar com a presença de agentes ambientais, guarda-vidas, cavalaria, cães farejadores e de busca, além de quadriciclos auxiliando na segurança. Também será proibida a venda de garrafas de vidro na área do evento. Segurança, respeito e alegria são os convidados de honra dessa grande festa, você não pode perder.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Turismo, Segurança Pública, Ambiente e Saneamento, Posturas, Governo, IDAC, COMTRANS e o prefeito, Marcelo Magno.

A festa de 38 anos de emancipação política e administrativa de Arraial do Cabo começa na sexta-feira (12), o grandioso palco vai receber o show do grupo de pagode Pixote. No sábado (13) quem comanda a festa é a sertaneja Simone Mendes. No domingo (14), Nando Reis fecha esse super evento. Bandas locais vão abrir a programação durante todos os dias de festa, a partir das 20h.

Texto: Vanessa Rodrigues

Foto: Equipe Gabinete