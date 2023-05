Prefeitura de São Pedro da Aldeia avança com obras de drenagem e pavimentação no bairro Porto da Aldeia

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, segue empenhada em promover serviços de drenagem e pavimentação, além de ações complementares, no bairro Porto da Aldeia.

Na quarta-feira (03/05), as equipes atuaram na construção de meio-fio e na pavimentação da Rua Laércio Francisco da Silva. A previsão é que até a segunda quinzena de maio, toda a extensão da via seja concluída.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Obras, aproximadamente 65% dos trabalhos já foram finalizados no local. Em seguida, as equipes darão início aos serviços na Rua Valter Santos.

Regina Cécia da Silva, moradora da Rua Laércio Francisco da Silva, falou sobre o serviço no bairro. “Quero parabenizar o prefeito Fábio do Pastel pelo ótimo trabalho que está sendo realizado aqui no Porto. Essas obras são de extrema importância para o desenvolvimento do bairro e, claro, garantir o conforto e segurança de nós moradores”, afirmou.