Escolas Municipais de Araruama estão com matrículas abertas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Atenção moradores de Araruama, jovens, adultos e idosos, que, por qualquer motivo, pararam os estudos e agora querem retomar. Essa é a sua oportunidade para voltar a estudar.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com matrículas abertas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos). As vagas são para o primeiro ao nono ano do ensino fundamental e a lei estipula que a pessoa tenha a idade mínima de 15 anos; isso porque essa modalidade foi criada para atender as pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade apropriada e precisam acelerar os estudos.

Em Araruama, o interessado pode fazer a matrícula gratuita presencialmente em uma das sete escolas municipais, que são:

*Escola Municipal Prefeito Antônio Valadares (Itatiquara)

*Escola Municipal Professor Carlos Leal (XV de Novembro)

*Complexo Educacional de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro (Praia do Hospício)

*Escola Municipal Margarida Trindade de Deus (Fazendinha)

*Escola Municipal Moisés Ramalho (Vila Capri)

*Colégio Municipal Professor Pedro Paulo de B. Pimentel (São Vicente)

*Escola Municipal Professora Nair Valadares (Parque Mataruna).

A pessoa precisa levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar para quem está fazendo transferência de outra escola e comprovante de endereço.