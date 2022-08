O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  sexta-feira, dia 12

Araruama

O Pastor Sérgio Murilo, que está perdendo a cadeira de vereador para o suplente, Buda, anda muito triste. Segundo informações, ele tem ido a Câmara e fica olhando a cadeira que ocupou até este mês. Que dói, dói, perder um mandato.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues, Elifas Ramalho, Junior Bombeiro, Marciley Lessa, Luciano Silva e Marcelo Durão participaram de uma grande resenha na tarde desta sexta-feira (12). O principal foi a eleição da mesa diretora da Câmara. Estavam presentes os secretários de Educação, Dr. Jales Lins e de Turismo, Cala Valle, além do sub-secretário de Educação, Cássio Rodrigues. Será que do grupo sai a mesa diretora?

São Pedro da Aldeia

O advogado Carlos Magno, especialista em direito eleitoral, voltou a afirmar hoje, no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, que o pré candidato a deputado federal Cláudio Chumbinho reúne condições de ser candidato a deputado federal. A fala de Magno agitou o canhão da fofoca na cidade. Como no Brasil todo mundo “entende” de direito as opiniões são diversas. Agora é esperar.

Arraial do Cabo

Tá podendo! O prefeito Marcelo Magno foi convidado para coordenar a campanha do governador Cláudio Castro, na Região dos Lagos. Se vai aceitar, ainda não se sabe, mas ele teria ficado muito feliz pelo convite. Tá com tudo e não tá prosa!

Búzios

TRE marcou para a próxima quarta-feira, dia 17, às três da tarde, o julgamento do recurso do prefeito Alexandre Martins, do vice, Miguel Pereira e do vereador Victor dos Santos contra decisão da justiça de Búzios que cassou o mandato dos três por abuso de poder econômico. Caso o tribunal mantenha a decisão da primeira instância, os três deixam o cargo apesar de poderem recorrer ao TSE em Brasíllia. A sessão por videoconferência poderá ser acompanhada, ao vivo, através do canal do TRE no Youtube.

Cabo Frio

O show Tributo a Elza Soares, de Alvinho Santos e Banda abre, esta noite, na Praça Porto Rocha, no centro, a programação da Festa da Padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção. Alvinho, que já tocou com os granrdes nomes da MPB e foi maestro da cantora Alcione, diz que o show celebra nao apenas o vasto repertório de Elza, considerada a voz do milÍnio, mas também a amizade dos dois.

A programação de shows continua amanhã com a apresentação do cantor Elymar Santos. No domingo, o show é com o conjunto instrumental de choro, Agua de Moringa. Fechando a programação musical, Jero e Jamantha animam a Praça Porto Rocha na segunda-feira, às oito da noite.