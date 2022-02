Escolas municipais de Cabo Frio participam do Programa Saúde na Escola 

Alunos da rede municipal de ensino em Cabo Frio vão participar na próxima segunda-feira (21) de um dia de conscientização e atividades direcionadas sobre responsabilidade sanitária. Na ocasião, agentes da Secretaria de Saúde abordarão os temas relacionados ao enfrentamento á Covid-19 como prevenção, contágio, sintomas e vacinação, além de realizar a orientação e a verificação dos cartões de vacina conforme o Programa Nacional de Imunização.

A ação tem como objetivo incentivar a imunização em crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos matriculadas na rede municipal e reforçar as ações de segurança sanitária para o retorno presencial seguro nas escolas.

Pais e responsáveis devem informar à unidade escolar no dia da ação o número do cartão nacional do SUS do aluno matriculado, assim como encaminhar o cartão de vacinação para a avaliação das equipes.

“Estamos atuando em parceria com a Secretaria de Saúde buscando atuar de diversas formas na conscientização de pais e responsáveis sobre a importância da vacinação para garantir um ano letivo seguro e livre da Covid-19. Dessa maneira poderemos trabalhar os conteúdos do ano letivo corrente e garantir as atividades presenciais em toda a rede”, comentou a secretária de Educação, Elicéa da Silveira.

As unidades que receberão o programa são:

Escola Municipal Professora Lair Dias Gago Pererira (Jardim Peró)

Escola Municipal Professora Cecilia Nogueira Machado Guia (Jacaré)

Escola Municipal Deodoro Azevedo ( Jacaré)

Escola Municipal de Educacao Infantil Tio Cotias (Tangará)

Escola Estadual Municipalizada Angelim (Angelim)

Escola Municipal João Evangelista Dos Santos (Botafogo)

Escola Municipal Pedro Jotha (São Jacinto)

Escola Municipal Justiniano de Souza (Maria Joaquina)

Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha (Parque Burle)

Escola Municipal América Dos Anjos Monica (Boca do Mato)

Escola Municipal Professora Catharina da Silveira Cordeiro (Monte Alegre)

Creche Escola Municipal Maria Emilia dos Santos Castro (Monte Alegre)

Escola Municipal Professor Achilles Almeida Barreto (Porto do Carro)

Escola Municipal de Educação Infantil Professora Yone Nogueira (Cajueiro)

Escola Municipal de Educacao Infantil Professora Dalcy Barroso Pillar (Praia do Siqueira)

Escola Municipal de Educacao Infantil Cladyr da Rocha Mendes (Parque Burle)

Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa (Tangará)

Escola Municipal de Educação Infantil do Pomar (Jacaré)

Escola Municipal de Educação Infantil Professora Elenita Ferreira Dos Santos Abreu (Manoel Correa)

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com foco nas questões que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.