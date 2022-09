Escolas municipais de Cabo Frio terão atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas no segundo semestre

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) atua nas escolas da rede municipal de Cabo Frio ao longo do ano letivo. A formação, oferecida pela Polícia Militar aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, ocorre desde 1992, tem como objetivo despertar os estudantes para a importância da luta contra as drogas.

No primeiro semestre, alunos de seis unidades escolares receberam os agentes de segurança e outras quatro serão atendidas até o final do ano letivo, em dezembro. Durante os encontros, os estudantes aprendem sobre a importância de respeitar as regras e as leis; sobre drogas, riscos e consequências; comunicação e bullying, entre outros assuntos.

Os agentes estiveram, no dia 8 de setembro, na Escola Municipal Alfredo Castro, no bairro Jardim Excelsior, primeira unidade da rede a participar das atividades após o recesso. As palestras foram ministradas pela instrutora, a Policial Militar Wanessa Verdini.

No segundo semestre, ao todo, 123 alunos, de quatro turmas do 5º ano, participarão das palestras nas seguintes escolas do distrito de Tamoios:

• Escola Municipal Prof.ª Alitta Maria do Valle (Gargoá)

• Escola Estadual Municipalizada Francisca Nazareth de Souza (Campos Novos)

• Escola Municipal Pedro Jotha (São Jacinto)

A lista de escolas que já receberam as atividades e tiveram alunos premiados pela elaboração das melhores redações sobre o tema proposto e receberam certificados de conclusão são as seguintes:

• Escola Municipal Domingos Gouvêa (Portinho)

• Escola Municipal Professora Elicéa da Silveira (Gamboa)

• Escola Municipal Paulo Burle (Jardim Caiçara)

• Escola Municipal Professor Oswaldo Santa Rosa (Guriri)

• Escola Municipal Professora Cecília Nogueira Machado da Guia (Jacaré)

• Escola Municipal Professora Izabel Machado (Jardim Caiçara)