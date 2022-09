Profissionais da Saúde de Búzios terão palestra de conscientização contra o suicídio 

A iniciativa faz parte da programação do Setembro Amarelo no Hospital Municipal Rodolpho Perissé e é aberta ao público

A palestra “Saúde Mental nas Relações de Trabalho”, que será realizada nesta quarta-feira (21), as 15h, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), iniciativa que acompanha a programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, que está sendo realizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, tem foco nos profissionais de saúde, mas é aberta ao público.

O psicólogo Pedro Rogério e a psiquiatra Priscila Braga são os responsáveis por tratar do assunto neste dia que marca as atividades, que começaram no dia 8 com distribuição de folders, apresentações de vídeos, rodas de conversa e outras iniciativas, e serão encerradas no dia 29.

O setembro Amarelo começou nos EUA, quando o jovem Mike Emme, de 17 anos, cometeu suicídio, em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. A data se popularizou em todo o mundo, e no Brasil foi escolhido trabalhar o tema por todo o mês.