Espetáculo teatral de companhia cabo-friense é premiado em festival da Fetaerj

A arte cabo-friense brilha e encanta o público fora dos limites do município. O espetáculo teatral “Palimpsesto – Narrativas Negras Resgatadas” teve destaque na 44ª edição do Prêmio Paschoalino de Teatro da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj), realizado em Rio Bonito, de 23 de setembro a 1º de outubro. A peça recebeu premiação do Júri do Festival nas categorias de Destaque de Atriz, com Rafaela Solano; e de Trilha Sonora. O espetáculo ainda recebeu indicações nas categorias de Melhor Direção; Melhor Pesquisa Corporal e Melhor Espetáculo.

O trabalho é um solo narrativo da Fabricarte Cia. de Teatro de Cabo Frio, com a atriz Rafaela Solano, que também é a diretora do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb; com texto, direção, cenografia e trilha sonora de César Valentim. No espetáculo, uma mulher negra assume seu protagonismo e busca resgatar as histórias de vidas negras apagadas e silenciadas na história do país. O termo “Palimpsesto” significa narrativas e histórias rasuradas para que outras possam ser reescritas sobre elas.

Em uma noite de casa lotada, na sede da Sociedade Musical e Dramática Rio-bonitense, a apresentação do espetáculo teve uma perfeita comunicação entre palco e plateia, conforme descreveu o diretor César Valentim.

“Foi gratificante receber esse retorno do público e dos artistas presentes no Festival, que nos deram retorno positivo e sugestões que poderão fazer o processo do espetáculo crescer cada vez mais. Levar o racismo estrutural em que a sociedade está inserida para os palcos e suscitar discussões é de extrema importância. Essas narrativas precisam ser resgatadas e levadas ao grande público, alunos, para que o combate ao racismo e todas as suas vertentes seja constante. É preciso estar atento e combativo sempre”, destacou o diretor.