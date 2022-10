Prefeitura de Cabo Frio concede licença para melhorias no saneamento e recuperação da Lagoa de Araruama 

Cabo Frio inicia uma nova fase no saneamento, na economia e no meio ambiente do município. São esses setores que serão diretamente impactados com a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no bairro Praia do Siqueira, que acaba de ter a licença concedida pela Prefeitura de Cabo Frio para melhoria no tratamento do esgoto para nível terciário.

“A qualificação da ETE da Praia do Siqueira é um antigo anseio da população e mais um marco histórico nas ações de recuperação da Lagoa de Araruama. Só para vocês entenderem a importância para qualidade de vida do morador e para o meio ambiente, hoje a ETE é nível primário, ou seja, o esgoto tratado (efluente) retorna para lagoa ainda com nitrogênio e fósforo. Com essa obra, serão retirados esses poluentes, evitando o fenômeno de eutrofização do ecossistema. O nível terciário corresponde ao tratamento mais avançado do esgoto”, explica a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes.

Os serviços de coleta e o tratamento de esgoto no município são de responsabilidade da concessionária Prolagos. De acordo com a empresa, a partir de agora, será iniciada a elaboração do projeto executivo e a previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2023.

A iniciativa faz parte do termo de compromisso firmado em agosto deste ano entre o Poder Executivo; a concessionária; e a sociedade civil organizada para promover soluções definitivas para despoluição da Praia do Siqueira.

Após décadas de degradação ambiental do trecho da Lagoa de Araruama que margeia mais de dois quilômetros do bairro, o local receberá ainda outras ações para despoluição e recuperação do corpo hídrico, contribuindo para atividade pesqueira e economia local.