Estátua do Leandro é recolocada na Praça das Águas, na Praia do Forte, com homenagens ao ex-jogador 

Após passar por restauração, a estátua do ex-jogador de futebol, José Leandro Souza Ferreira, o Leandro, voltou para a Praça das Águas, na Praia do Forte, em Cabo Frio. A entrega do monumento ao cabo-friense considerado um dos melhores laterais da história, aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), com a presença de Leandro e familiares.

Participaram também da solenidade, o prefeito José Bonifácio; o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar, os vereadores Luiz Geraldo, Thiago Vasconcellos, Josias da Swell e Léo Mendes; o ex-prefeito de Cabo Frio Alair Corrêa, além de torcedores do Flamengo, time onde Leandro fez carreira.

A estátua de bronze foi inaugurada em 2003 e, em setembro do ano passado, foi removida para passar por restauração, realizada pelo artista plástico Edgard Duvivier, no Rio de Janeiro. Para celebrar o momento, o trio Zarinho, Murebinho e Airton cantaram o hino do Flamengo, além de entoarem gritos de torcida e músicas de arquibancadas.

Na ocasião, Leandro agradeceu a participação de todos e relembrou momentos da carreira e da importância do apoio da família e dos amigos.

“Viajei pelo mundo, mas sempre tive o apoio dos meus pais e familiares e dos meus amigos de Cabo Frio. Passei por momentos memoráveis e também por outros difíceis, como quando tive a lesão no joelho. Carrego no peito muitas conquistas e muitas lembranças boas. Quero agradecer a todos meus amigos e torcedores do Flamengo, que sempre me dão muita força”, afirma Leandro.

O prefeito José Bonifácio destacou que é uma grande honra para Cabo Frio ter um cidadão ilustre como Leandro, que serve de exemplo para todos os cidadãos.

“Com grande alegria devolvemos à população a estátua deste ilustre cidadão que, além de ser um dos orgulhos da nossa cidade, é também um exemplo a ser seguido, pois foi um profissional perseverante, que conquistou muitas glórias e nunca esqueceu suas origens. Este momento, pra mim é de muita alegria e, ao lado do ex-prefeito Alair Corrêa, que foi quem inaugurou a estátua em homenagem a Leandro, devolvo a mesma restaurada, para que todos os fãs e torcedores possam apreciá-la”, finalizou o prefeito de Cabo Frio.