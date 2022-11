Prefeitura de Cabo Frio entrega novas unidades escolares à comunidade 

A comunidade escolar de Cabo Frio está em festa, nesta semana, com a entrega de mais cinco escolas pela Prefeitura. Quatro delas foram totalmente reformadas e uma teve a nova sede inaugurada, na região central, no Jardim Esperança e no distrito de Tamoios.

As solenidades de entrega ocorreram nesta segunda (7) e terça-feira (8), com a presença do prefeito José Bonifácio, da secretária de Educação, Elicéa da Silveira, de secretários municipais e vereadores, além das equipes diretivas e da comunidade escolar.