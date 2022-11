O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

A nova logo do Parque Natural da Restinga da Massambaba de Arraial do Cabo está sendo escolhida pelo voto popular. Três logomarcas disputam a preferência dos cabistas que podem votar no site da prefeitura até a próxima sexta-feira. O Parque Natural da Restinga da Massambaba é uma Unidade de Conservação Municipal do município cabista, criada por Decreto em 2010, com o objetivo de assegurar a preservação do ecossistema local. As três logos são semelhantes, o que muda de uma para outra são as cores e a posição de um simpático lagarto da retinga que aparece nas três versões.

Cabo Frio

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha quer impedir a demolição do Quiosque Cabana do Pescador, determinada pela Justiça Federal junto com outros seis quiosques da orla das Conchas. O empresário diz que o imóvel, conhecido como Cabana do Jamil, construída por Pedro José dos Anjos, no final da década de1940, para ser abrigo de pescadores faz parte da História de Cabo Frio, serviu de cenário para gravação de novelas e tem importância turística e cultural gigante.

Carlos Cunha entrou em contato com o deputado Gustavo Tutuca, ex-secretário de Turismo do Estado, para pedir que o quiosque seja tombado pelo Governo do Estadeo e tentar impedir a demolição prevista para ocorrer em 45 dias e que deve ser executada pela prefeitura de Cabo Frio.

Búzios

Os vereadores Uriel da Saúde e Niltinho de Beloca foram vistos hoje, pela manhã, na prefeitura, tentando falar com o prefeito Alexandre Martins. Segundo informações, eles estavam querendo saber como vai ficar a situação com a saída de Dom de Búzios da Câmara. Tem gente que diz que Niltinho de Beloca vai assumir secretaria de Pesca e Uriel vai ser assessor especial.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão do canhão da fofoca, em São Pedro da Aldeia, continuam falando sobre uma possível ida do assessor de vereador a Cidade de Deus. Por enquanto, o presidente Denilson Guimarães não sabe de nada. Como o negócio é arrumar um culpado, o Rei Charles vai ficar com a culpa. O povo é fogo na Rua do Fogo.

Araruama

Os vereadores Luiz do Táxi, Thiago Moura e Magno Decho, estão afinadinhos. Segundo os corredores, onde vai o primeiro ministro Chiquinho da Educação, eles aparecem e ficam coladinhos. Dizem que Decho é o mais ciumento do trio. O trio está podendo e muito.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva, líder do governo Vantoil Martins usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira (09), para homenagear os radialistas da Região dos Lagos. Durante a fala, o vereador citou os profissionais da rádio Litoral FM, o que está coluna agradece pelo carinho. Muito obrigado!