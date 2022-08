Exposição sobre Aviação Naval termina nesta quarta-feira em São Pedro da Aldeia 

Os moradores e turistas que ainda não visitaram a exposição “São Pedro da Aldeia Morada da Aviação Naval” têm até esta quarta-feira (31), das 9h às 17h, para conferir de perto os mais de 30 artefatos do acervo da Marinha do Brasil que estão em exibição na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. A mostra reúne equipamentos e aparelhos utilizados pelas organizações militares, além de réplicas em miniatura de aeronaves, armamento, capacetes, trajes, fotografias e paineis que contam a história dos 200 anos da Independência do Brasil, passando pela criação da Marinha Imperial até os 106 anos da Aviação Naval. A visitação é gratuita.





A iniciativa é uma realização do Comando da Força Aeronaval em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e já recebeu a visita de dezenas de moradores e turistas. De Rio das Ostras, a cuidadora de idosos Rosângela Monteiro trouxe duas amigas do Rio de Janeiro para fazer um passeio pela região e conta que se surpreendeu com a atração. “Adoramos a exposição. Foi muito interessante ver as réplicas de aeronaves antigas, os trajes e os armamentos. O meu marido chegou a servir ao Exército no Rio de Janeiro e até hoje ele se arrepende de não ter dado continuidade à carreira militar. É uma função extremamente honrosa e acho muito importante que as pessoas conheçam a história da Marinha e da Aviação”, disse Rosângela.

Entre os objetos em destaque na mostra estão uma antena do radar da aeronave UH-15, que realiza varreduras a grandes distâncias e um motor turboeixo, movido à querosene de aviação, empregado em helicópteros. A exposição também apresenta uma variedade de maquetes de aeronaves utilizadas pelos militares, que remontam à década de 30, além de contar com uma sessão especial dedicada ao Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN) e ao Grupo de Busca e Salvamento (GSAR) em mar e terra.