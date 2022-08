Gambá usa garfo de madeira contra um agente da guarda marítima em Arraial do Cabo

Um gambá segurando um garfinho de madeira foi flagrado em vídeo “enfrentando” um agente da Guarda Marítima Ambiental de Arraial do Cabo, na manhã desta terça-feira (30).

O registro foi feito pelo guarda Marcos Teixeira. No vídeo, ele comenta a situação inusitada.

“Uma gambázinha aqui, oh. Armado pra cima de mim ainda, com um garfo. Se defendendo com um garfinho e um palitinho. Pra quem diz que [animal] não sabe se defender… Aí, oh”, diz Marcos no vídeo.

O que também chamou a atenção nas imagens foi a quantidade de lixo no local. É possível ver canudos, uma garrafa plástica, copos e talheres descartáveis.