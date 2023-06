Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Canta Cabo Frio 2023

Esse é o maior evento de revelação de novos talentos da música do interior do Estado, que atrai jovens de toda a Região dos Lagos e faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município. O grande objetivo é incentivar milhares de pessoas que sonham em mostrar seu talento nos palcos, além de estimular a troca de ideias e conhecimentos sobre a produção artística.

A idade mínima para participar é 15 anos e, para se inscrever, o candidato deve doar 2kg de alimentos não perecíveis. Menores de idade deverão apresentar autorização dos responsáveis.

Corra para garantir a sua vaga! As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho pelo site cantacabofrio2023.webnode.page