Praia Azeda e Azedinha, em Búzios, recebem mutirão de limpeza

No último sábado (24), a Secretaria do Ambiente e Urbanismo realizou uma ação de limpeza nas praias da Azeda e Azedinha. A ação faz parte da iniciativa núcleo municipal de educação ambiental: Búzios presente no mês do ambiente.

O intuito foi conscientizar a população sobre a quantidade de resíduos, inclusive micro lixo que são deixados na praia e consequentemente no mar, dentre os resíduos coletados destacam-se: filtros de cigarro, embalagens plásticas , garrafas de vidro. De acordo com o Coordenador Especial Ambiental, Eduardo Rodrigues: “A presença de uma quantidade significativa de filtros de cigarros (guimba), aponta para a necessidade de uma intervenção para a conscientização, dos usuários da praia, quanto aos males do tabagismo, que vão além do dano à saúde, se tornando um dano ao meio ambiente” concluiu.

Estiveram presentes representantes da Secretaria, juntamente com banhistas e barraqueiros que se voluntariaram no local. A iniciativa faz parte de um dos critérios para conquistar o Selo Bandeira Azul, em que a praia está sendo avaliada pelo júri internacional.