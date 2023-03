Festival da Lula em Arraial do Cabo vai acontecer na Semana Santa

Praia, música, arte e o melhor da culinária local. Esse é o menu especial que Arraial do Cabo preparou para o Festival da Lula, que acontece durante a Semana Santa, na Orla da Praia Grande. A edição 2023 vai contar com uma mega estrutura, ofertando pratos incríveis feitos com o molusco.

Além de muita comida boa, ainda será possível visitar a feira de artesanato local e garantir aquela lembrança especial da cidade. A trilha sonora eclética promete fazer o público dançar e cantar com shows locais e reconhecidos nacionalmente. Fique de olho na nossa página, a programação será divulgada em breve.

O evento é realizado pela Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), com apoio da Prefeitura na organização, por meio da Secretaria de Governo e Eventos e a Secretaria de Turismo.