Festival reúne jovens de diversos segmentos culturais em Búzios

O coletivo Atitude Búzios com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Lazer e do Esporte e Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, realizará a 3ª edição do “Festival Juventude” no dia 16 de outubro às 17h, na Praça do Inefi. O evento reúne jovens artistas da Região dos Lagos em um encontro que promove a arte e cultura no município.

“A juventude estará reunida mais uma vez. Nosso povo é rico em cultura e nossos jovens possuem talentos que precisam ser vistos. Essa é a mensagem do Atitude: reunir cultura, esporte e direitos humanos!” frisou Fernando Bertozzi, organizador do festival.

O Atitude Búzios é um projeto social existente no município há seis anos, que tem como papel principal incentivar a juventude no bairro da Rasa no segmento cultural. O projeto já gerou resultados positivos e teve reconhecimento em diversos meios de comunicação de nível nacional no ano passado.