Festival Sabores de Cabo Frio apresenta pratos da oitava edição

As memórias dos chefs, cozinheiros e doceiros marcam a oitava edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece entre 02 de setembro e 02 de outubro. As criações dos mais de 60 estabelecimentos participantes prometem ser inspiradoras, uma vez que foram elaboradas tendo como tema “Receitas com boas lembranças” – mais afetivo, impossível.

Peixes & Gatos

Com assinatura do renomado chef Bruno Barros, o restaurante José traz o clássico Fish and Chips com uma releitura cheia de saudades e estilo. A receita combina filé de peixe crocante com molho francês Remoulade e, no lugar da tradicional batata frita, chips de aipim. O Pulppo também aposta em peixes – robalo grelhado com ervas – para compor e viajar Além do Mar. O prato ganha ainda mais cores e sabores com a musseline de batata-baroa, o vinagrete de manga e o pesto de pistache.

Estreando no festival, o belíssimo hotel Solar do Arco, ícone na orla do bairro da Passagem, também vai de peixe para rememorar o Solar Imperial. Na montagem, namorado confitado no azeite de ervas, creme grego de limão, cama de rúcula, azeite de coentro e aiole de mostarda com pimenta.

Na hora da sobremesa, que tal se deliciar e ainda brincar com gatinhos? Entre uma colherada e outra na Banoffee Split, do Miau Café, também pela primeira vez no festival, é possível fazer um cafuné nos felinos em busca de adoção. A receita, uma lembrança da banana split de décadas atrás, oferece fatia de sorvete sabor Banoffee (banana e doce de leite), acompanhada de calda de caramelo, farofa de biscoito, chantilly e cereja.

Preços fixos

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 47; os pratos principais, R$ 67; e as sobremesas, R$ 27, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 42. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

As casas podem ainda oferecer o “menu completo do festival”, incrementando a opção escolhida (entrada, prato principal ou sobremesa) com outros passos, ou sugerindo harmonização com bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Pratos do 8°Festival Sabores de Cabo Frio 2022

Aburachid

Yalla Habib

Ragu de cordeiro com purê de grão de bico e coalhada seca, finalizado com brotos, molho de romã, geleia de menta, picles de cebola roxa e rabanete.

Anexo

Da Passagem ao Mediterrâneo

Camarões grelhados no azeite perfumado de alecrim e pimenta aroeira,

servidos em cama de arroz cremoso ao caldo de polvo, salada de folhas

com mamão verde e farofa crocante com coco.

Arcos do Canal

Costela da Minha Terra

Medalhão de costela com bacon ao molho barbecue, risoto de parmesão

e pesto de agrião.

Armazém da Passagem

Namorado Tropical

Filé de namorado, purê de batata-baroa, abacaxi grelhado, camarão

e molho tarê.

Bamba

Meu Boteco é Uma Peça

Croquete de torresmo com molho de limão.

Bambini

Bambinoffe

Massa de pizza artesanal, doce cristalizado de banana com açúcar

e canela e merengue italiano maçaricado.

Bellagio

Waffle da Nonna

Waffle de chocolate com duas bolas de gelatto (sorvete) de baunilha

com Nutella, decorado com frutas vermelhas.

Bem Fresh

Cheesecake Bananim

Cheesecake de banana caramelizada com toque de laranja, base de granola com amendoim e merengue zero açúcar.

Bom Apetite

Ouro do Mar

Camarão VM provençal à Bottarga, açafrão e arroz.

Borogodó

Mangue Chique

Fondue de caranguejo com mix cremoso de queijo.

Brasileiríssimo

Bacalhau da Minha Vó

Bacalhau, batata inglesa, creme de leite fresco, parmesão, pimenta do

reino, azeite, alho poró, leite integral, clara em neve e farinha de rosca.

Brigaderia da Vovó

Bolo Supremo de Chocolate

Deliciosa fatia de bolo de chocolate com muito recheio trufado e uma base crocante de amêndoas, acompanhada de sorvete artesanal e shot de brigadeiro quente.

Café Roma

Quem Tem Boca Vai à Roma

Pão Ciabatta com recheio de creme de queijo e carne de siri, cobertura de tomate, rúcula, cebola roxa, cenoura, orégano e salsinha.

Casa Kanaloa

Cha Gio

Rolinho frito de siri ao molho de tamarindo com folhas de hortelã e coentro.

Cava Alta

Truta Imperial

Truta defumada em crosta de farofa panco com castanha, acompanhada de musseline de batata-baroa, abobrinha, cebola roxa e brócolis.

Miti Miti

Miti Miti Mignon

Filé mignon ao molho madeira sobre cama de purê de batata-baroa, coberto com champignon salteado na manteiga.

Costa Azul

Terra e Mar

Filé de peixe crocante com risoto de limão siciliano.

Delírios

Delírio Tropical

Filé de peixe empanado com molho de camarão ao leite de coco, acompanhado de arroz branco.

Dona Farinha

Sobremesa Dom Barrios Tarta de Queso

Tarta de queijo com frutas vermelhas e amarelas.

Empório Sem Frescura

Nhocão Recheado de Vóva

Grande nhoque recheado com goiabada Zélia e Catupiry e gratinado com queijo meia cura São José.

Encontro Nordestino

Tempero de Mainha

Arroz de vinagreira com carne seca desfiada, legumes salteados, azeite de coentro e farofa de queijo coalho com panko.

Escritório do Chef

Bendito Seja O Chef

Peixe branco selado na manteiga de ervas, musseline de banana da terra com suco de laranja, arroz com lascas de coco fresco, molho caiçara e tomates salteados.

Faella

Bisavó

Costelinha suína, purê de canjica branca com queijo Canastra, farofa crocante de calabresa e finalizado com ervilha torta trufada.

Farol

Linguine do Forte

Massa tipo linguine acompanhada de camarões salteados, lula de Arraial, molho especial e finalizada com azeite defumado.

Havanna

Petit Gateau Havanna

Petit Gateau de Dulce de Leche com uma bola de sorvete de creme, acompanhado de chocolate cremoso estilo europeu com chantilly.

Inverno D’Itáli

Doce Lembrança

Minicake de doce de leite artesanal banhado em chocolate nobre, acompanhado de sorvete de creme e finalizado com farofa crocante de nozes.

Jhonny

Black Burger

Pão defumado, blend de fraldinha, creme quatro queijos, geleia de amora e cebola crispy, acompanhado de batata frita.

José

Fish and Chips

Filé de peixe do dia crocante, purê de ervilha, molho Remoulade e chips de aipim.

Lá e Cá

Espetada de Lula à Dona Maria

Espetada tipicamente portuguesa de lulas grelhadas regadas com molho de manteiga com especiarias, acompanhada de batata frita.

Limoeiro

Sabor de Saudade

Quitute de cuscuz recheado de frango com quiabo.

Majara

Namorado Sedutor

Filé de namorado, carpaccio de beterraba com purê de batata doce, camarão, maionese de rúcula e alcaparras.

Mané

Segredo da Paixão

Saborosa moela de frango ao molho especial do Chef e especiarias com torradas temperadas artesanais.

Mar.

Lasanha Desconstruída Mar.

Deliciosa massa fresca artesanal, recheada com camarão e catupiry, molho de tomate pelati e fonduta de queijos Gruyère e Minas padrão.

Mara

Nhoque Memorável

Nhoque de mandioca com camarão e creme de Catupiry gratinado.

Miau Café

Banoffee Split

Fatia de sorvete sabor Banoffee (banana e doce de leite), acompanhada de calda de caramelo, farofa de biscoito, chantilly e cereja.

Mingolo

Três Esfihas: Memórias de Infância

Polvo marinado com ervas da serra; Presunto de Parma maturado naturalmente com tomates frescos, pesto e rúcula; Massa de esfiha

leve com bananas flambadas ao rum.

Natural

Bacalhau à Moda Chaplin Naturall

Bacalhau com batata calabresa, azeitona preta, ovos de codorna, cebola, palmito, champignons, alcaparras e presunto gratinado ao creme de mostarda. Acompanhado de arroz integral com brócolis, castanha e crispy de alho poró.

Nevada

“Traz Bolinho pra Mamãe”

Dois bolos gelados no melhor estilo pós festinha de aniversário: um de abacaxi com coco queimado e o outro de brigadeiro.

Nova Onda

Filé Mignon à Moda Nova Onda

Filé mignon ao molho cremoso de cogumelos, acompanhado de deliciosa batata recheada e salada verde.

O Pescador

Bacalhau à Fidalgo

Bacalhau confitado sob imersão em azeite de oliva, aspargos no vapor, palmito pupunha grelhado, batatas salteadas e ervilhas frescas ao azeite aromatizado.

Office

Fazendinha

Cheesecake de goiabada com sorvete de queijo, crocante de castanhas, amêndoas e mandioca, decorada com uma “árvore” comestível de biscoito e algodão doce.

Palermo

Costela do Moura

Costela de boi marinada em especiarias e sumo de laranja, pirão com pimenta biquinho e lascas de mandioca salteada.

Paradiso del Sol

Ceviche à Moda Ponta de Pedras

Ceviche de banana da terra acompanhado de espetos de camarão, lula e peixe empanados e molhos tártaro e iogurte com hortelã.

Paradiso Peró

Doce Encontro

Massa de biscoito crocante com castanhas e chocolate, recheada com deliciosas camadas de doce de leite caseiro, banana e morango.

Pelicano

Oásis Nordestino

Filé de tilápia grelhado ao molho pesto de ervas finas, acompanhado por arroz de coco, farofa crocante e levemente picante com amendoins torrados.

Picolino

Vinagrete Duo Mar

Polvo e camarão no vinagrete de redução de laranja e mostarda Dijon.

Píer

Carolina

Costela de cordeiro com cuscuz marroquino, ao molho de hortelã e crosta de amendoim.

Porto Veleiro

Risoto Caprese

Risoto caprese com muçarela da búfala.

Pulppo

Além do Mar

Robalo grelhado e ervas, com musseline de batata-baroa, acompanhado de vinagrete de manga e pesto de pistache.

Quintal

Açorda dos Vaz

Pão caseiro envolvendo filezinhos de tamboril e camarões temperados, com alho, cebola, tomate e coentro e um grande segredo – a diferença da Açorda dos Vaz, que traz um toque da cozinha da vovó.

Rita

Mignon à Moda Oduvaldo Vilella

Filé mignon grelhado, acompanhado de arroz, farofa, alho e crispy de batata doce.

Rox

Rox Tudo

Delicioso brioche amanteigado, molho aioli Rox, frango desfiado com requeijão, burger de costela, fatias de calabresa, ovo batido e bacon fatiado, finalizado com barbecue defumado Rox. Para acompanhar, a espetacular maionese temperada à moda Rox.

Sabor e Arte

Nossas Raízes

Peixe da estação ao molho de camarões em nata, sobre cama demusseline de três raízes.

Sem Frescura

Guava Burger

Burger envelopado na tela de bacon, redução de goiabada Zélia e Catupiry.

Showrrasquinho

Ancho do Brás

Bife ancho (Angus) com purê rústico (aipim com queijo), farofa de torresmo, vinagrete e legumes salteados.

Sill Games

Burger Princess Iza

150g de carne suculenta, fatias de Cheddar derretido, carne seca desfiada ao creme de abóbora com Catupiry defumado no pão especial de brioche. Acompanha porção de fritas crocantes com ervas.

Solar do Arco

Solar Imperial

Namorado confitado no azeite de ervas, creme grego de limão, cama de rúcula, azeite de coentro e aiole de mostarda com pimenta.

Sun Victory

Camarão Tropical

Camarão, abacaxi, requeijão, manteiga, curry, sal, pimenta do reino, queijo parmesão, cebola, alho, leite de coco e cheiro verde.

The Duck

Lembrança Caipira

Pão brioche, blend de frango recheado com mix de queijos e empanado em flocos de milho, quiabo salteado, palha de couve e maionese de coentro. Acompanha chips de mandioca e uma combinação harmonizada com o drink Sabor de Minas, feito com café e cachaça mineira.

The Place

Remember

Delicioso blend de carne de peito de peru, Cream Cheesse, abacaxi Grelhado e salada, num pão de brioche, acompanhado de salgadinhos de queijo Gouda.

Torresmo

“Proseando na Cozinha”

Costela bovina marinada na cerveja escura e agrião, acompanhada de torresmos, farofa de milho e banana da terra.

Zion

Sweet Bacon Memory

Cheesecake de amendoim com caramelo salgado e bacon caramelizado.

8° Festival Gastronômico Sabores de Cabo Frio

02 de setembro a 02 de outubro de 2022

www.saboresdecabofrio.com.br