Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia leva educação no trânsito às escolas 

Neste mês de setembro é comemorada a semana do trânsito e a Guarda Civil Municipal vem realizando um trabalho de educação no trânsito em diversas escolas da cidade com a campanha para prevenção de acidentes: “Trânsito seguro é a gente que faz!”.

Diversas unidades educacionais receberam os agentes que levaram o slogan “Perceba o risco, proteja a vida” às unidades educacionais públicas e privadas no município.

De acordo com o Secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadmo, as ações reuniram momentos de proximidade com muita responsabilidade e atenção com as crianças e adolescentes.