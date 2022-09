Secretário Estadual de Infraestrutura e Obras visita Iguaba Grande

Na última quarta-feira (28) o prefeito Vantoil Martins recebeu o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Lopes Brandi, para assinatura do ato da ordem de início das obras de drenagem e pavimentação de seis ruas contempladas pela primeira fase do Programa Iguaba Melhor (PIM).

Serão 4,5 km de drenagem e pavimentação nas ruas Harmonia, Alcino Primo de Medeiros, Hilário Gomes de Souza, José Fernando Bastos, do Livramento e das Magnólias, nos bairros: Canelas City, Parque Tamariz e São Miguel.

O secretário estadual, durante a solenidade, afirmou que é compromisso do Estado levar investimentos para os municípios. “Esse projeto com Iguaba começou há cerca de 1 ano e estamos honrando nosso compromisso. A orientação é ouvir os prefeitos e as demandas da população para que a gente possa auxiliar e trazer a solução em obras para melhorar a qualidade de vida da população.” Pontuou Rogério Brandi.

“É uma alegria para a nossa cidade celebrar mais essa parceria com melhorias que trazem avanços para a nossa municipalidade, somado a tudo que o nosso governo já vem realizando ao longo desses três anos.” Afirmou o prefeito Vantoil Martins.

Na ocasião, ainda foi anunciado pelo prefeito mais uma importante obra para Iguaba.

“Ainda em outubro vai ser realizada a licitação da obra da Estrada do Sal, vão ser mais de 3 km de drenagem e pavimentação que potencializará a Zona Especial de Negócios. Mais uma prova do comprometimento do governo do Estado com Iguaba Grande,” finalizou Vantoil.