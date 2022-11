Guarda-vidas de Búzios participam de Campeonato de Salvamento Aquático (Lifesaving) no Rio Grande do Sul

Uma equipe de guarda-vidas de Búzios participou do XXI Sobrasa Rescue, competição de Salvamento Aquático (Lifesaving), na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. O campeonato foi realizado entre os dias 17 e 20 de novembro com a participação de guarda-vidas do Brasil e equipes internacionais convidadas.

Os representantes de Búzios ganharam medalhas de ouro e prata em várias competições. Ao todo foram realizados oito (08) desafios de salvamento, em ambiente de mar e piscina. Transporte de manequins, salvamento com flutuador, resgate com pranchão e corrida individuais e por equipes. As atividades tiveram como propósito melhorar o conhecimento e a integração entre os serviços de salvamento.

Segundo o subcoordenador de Guarda-vidas de Búzios, Rafael Fernandes, a competição reuniu várias instituições militares e civis: “Participar desse tipo de competição é muito importante para nós, pois estamos em contato com outros guarda-vidas e conseguimos adquirir mais experiências, além de contribuir para adquirir novos conhecimentos de atendimento pré-hospitalar voltado ao afogado. Nossos GVs competiram e retornaram com medalhas de ouro e prata, isso mostra a qualidade do serviço prestado pelos nossos heróis do mar de Búzios”.

Os atletas buzianos fizeram parte da delegação de 19 atletas que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) enviou para participar do XXI Sobrasa Rescue. O evento fez parte das ações que marcam a Semana Latinoamericana de Prevenção ao Afogamento. Só em 2022, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já realizou mais de 14 mil salvamentos marítimos na orla do Estado.