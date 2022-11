Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro Passagem, em Cabo Frio, ganha academia ao ar livre 

A Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro Passagem, em Cabo Frio, agora conta com academia ao ar livre. A Prefeitura, por meio de contrapartida financeira, realizada pela empresa DSilveira Incorporações, realizou a revitalização do espaço e a instalação dos equipamentos.

Além da academia ao ar livre, a Praça Gentil Gomes de Faria recebeu pintura nova. Todo o trabalho foi realizado por meio de “Outorga Onerosa do Direito de Construir”, que é um instrumento urbanístico que, no Brasil, é previsto no Estatuto da Cidade e, no município de Cabo Frio, é estabelecido pelo Plano Diretor. O instrumento foi regulamentado por meio da Lei n° 3.166, de 7 de outubro de 2019, e a iniciativa é aplicada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

A secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Dhanyelle Garcia, destaca que os equipamentos instalados na Praça Gentil Gomes de Farias cumprem as mesmas funções das academias tradicionais, mas adaptados para o mobiliário urbano.

“São equipamentos que permitem trabalhar todas as partes do corpo e que estarão à disposição da população. Esse espaço vai proporcionar um local adequado para a prática de exercícios, inclusive para a terceira idade, proporcionando mais qualidade de vida para a população”, afirma a secretária.