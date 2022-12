Hoje é dia de música na Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia 

Nesta quinta-feira, dia 15, os visitantes da Casa do Papai Noel terão a oportunidade de curtir solos instrumentais natalinos com os músicos da Orquestra Sons da Aldeia, Rebeca Gonçalves (clarinetista) e Leandro Márcio (trompetista).

As apresentações em formato de “música ambiente” acontecerão em duas sessões: às 18h e às 20h.

A visitação à Casa do Papai Noel é gratuita e funciona todos os dias, das 14h às 22h, com a presença do Bom Velhinho de terça a domingo, a partir das 19h. O endereço é: Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.

Este ano, a exposição natalina foi revitalizada e ganhou até um carrossel para a diversão da criançada, além da inédita “Aldeia do Noel” — uma vila cenográfica com trenzinho, trenó e outros espaços instagramáveis para toda a família!