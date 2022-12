Ação da Prefeitura de Cabo Frio retira material irregular na Praia do Calunga, no Peró 

A Prefeitura de Cabo Frio realizou uma operação, na Praia do Calunga, no Peró, para a retirada de material deixado para pernoitar na areia por barraqueiros sem autorização para trabalhar no local. A ação, coordenada na manhã da última quarta-feira (14), pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, contou com a Guarda Civil Municipal e com a Polícia Militar, por meio do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança).

Na ação, foram recolhidos materiais como ombrelones, mesas, cadeiras, e um trailer. Os equipamentos apreendidos foram levados para o galpão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, situado na Morada do Samba.

De acordo com o secretário adjunto de Licenciamento e Posturas, Thiago Moura, a operação para a remoção destes materiais foi necessária devido à ilegalidade do serviço e à quantidade de material deixado na areia, contrariando as regras de ordenamento da praia.

“Eles estavam trabalhando de maneira ilegal, por se tratar de uma área que não tem autorização para este tipo de serviço. Essa operação foi desencadeada após denúncias e da constatação do desrespeito ao ordenamento da praia. Uma das regras é a não permissão para o pernoite, ou seja, a permanência de barracas, carrinhos, equipamentos e utensílios na areia da praia”, disse Thiago.

Para retirar o material, a pessoa deve comprovar a sua propriedade e pagar a multa prevista no Código de Postura do município. Para isso, deve comparecer na sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que fica na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.