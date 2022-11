Homem é preso em operação da PF contra pornografia infantil em Arraial do Cabo

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (3) em Arraial do Cabo, contra crimes de estupro de vulnerável; produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da internet.

A operação “Arraial de Horrores” foi realizada por 10 policiais federais com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva e três mandados de buscas e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Ceará.

Os mandados buscam interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados, que tinha vítimas no Ceará.

De acordo com a Polícia Federal, houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil no domicílio do suspeito.

As investigações começaram em 2022, a partir da colaboração de pessoas que apontavam indícios dos crimes cometidos. As investigações da PF identificaram que o suspeito envolvia as crianças vítimas com perfis falsos e, depois de receber vídeos íntimos das vítimas, adotava a postura agressiva exigindo cada vez mais fotos vídeos, colocando as crianças em situações degradantes.

O investigado foi preso e poderá responder pelo cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados contra os menores.

As investigações continuam e todo o material apreendido passará por análise.