Tem início em Cabo Frio o 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina

Movimentando a economia, o turismo e o mar de Cabo Frio, teve início nesta quarta-feira (2) o 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina. A competição internacional acontece até sábado (5) na costa cabo-friense. Ao todo são 27 competidores divididos entre Brasil, Estados Unidos, Peru, Argentina e Uruguai, nas categorias masculino e feminino.

A solenidade contou com apresentação das delegações e abertura do Grupo Amadeus, entoando o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Cabo Frio, além da receptividade do prefeito José Bonifácio, que desejou as boas vindas a todos os participantes.

“É uma honra muito grande sediar esse grande evento. É também uma alegria imensa receber o presidente da Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos, meu amigo Eduardo Bracony, que estimulou muitos jovens a entrarem na pesca submarina em Cabo Frio. Sejam todos bem vindos à nossa cidade e voltem sempre, porque estaremos de braços abertos para receber todos vocês“, afirmou o prefeito.

As provas contarão com 30 embarcações que foram alugadas diretamente com pescadores da cidade e o evento reúne mais de 100 pessoas na organização, entre diretores, staff, fiscais e barqueiros. Todos os competidores estão hospedados na cidade há mais de 20 dias se ambientado e consumindo no comércio local.

O primeiro embarque acontece na sexta-feira (4), às 7h30, saindo do Terminal de Transatlânticos. As provas terão início às 9h, com a pesagem dos peixes acontecendo a partir das 15h. A premiação acontece no sábado (5) e o encerramento oficial será realizado no mesmo dia, no Clube Náutico de Cabo Frio, às 20h.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS) em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio; Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas Zona Américas; Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas e Clube Náutico Cabo Frio.

As atividades também contam com apoio da Marinha do Brasil; Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; INEA; Parque Estadual da Costa do Sol e Ministério da Pesca e Agricultura.

TRADIÇÃO CABO-FRIENSE

Cabo Frio tem tradição na pesca submarina. Entre diversos outros títulos, Gelson Francisco da Costa, o Gandola, foi campeão Mundial de Caça Submarina no Peru em 1975, e campeão Sul Americano no ano seguinte. Em 2014, ele foi homenageado com uma estátua em tamanho real na Orla Scliar.

Além dele, vários grandes caçadores representaram Cabo Frio em competições, como os irmãos Claudio e Cristina Sherman, Marcílio e Jacó Mureb, Benedicto Mendonça e Lelei. Diversos clubes também foram criados na cidade para a prática da pesca submarina, como o Clube do Canal, Costa Azul Iate Clube e o Clube Náutico de Cabo Frio.

Confira a programação completa do evento:



Quinta-feira (3)

14h30 – Encontro de barqueiros e entrega de normas da competição (Terminal Transatlânticos)

16h30 – Reunião com os capitães e sorteio dos barcos – (Terminal de Transatlânticos)

Sexta-feira (4)

Embarque – 7h30 – (Terminal Transatlânticos)

Início de prova – 9h

Fim de prova -14h – (retorno ao Terminal de Transatlânticos)

15h – Início da Pesagem (Terminal Transatlânticos)

Sábado (5)

Embarque às 7h30min – (Terminal de Transatlânticos)

Início de prova – 9h

Fim de prova – 14h – (retorno ao Terminal de Transatlânticos)

15h – Início da pesagem e Premiação da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas – Proclamação dos Campeões Panamericanos – (Terminal de Transatlânticos)

20h – Encerramento oficial do VIII Pan-Americano de Pesca Subaquática – (Clube Náutico de Cabo Frio)