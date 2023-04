Homem furta bicicleta em frente a cafeteria no Centro de Cabo Frio

Uma bicicleta foi furtada nesta sexta-feira, dia 14, na frente de uma cafeteria em Cabo Frio.

Câmeras de segurança flagraram o furto que aconteceu por volta de 12h52, na Rua Meira Júnior, no Centro. Nas imagens, a data está adiantada para o dia 15 de abril, mas o registro foi feito no dia 14.

Pelo vídeo, é possível perceber que um homem está caminhando e passa perto da bicicleta. Ele olha rapidamente para a cafeteria e passa direto.

Alguns segundos depois, ele volta e vai até a porta do estabelecimento. Ele olha lá pra dentro e depois caminha até a bicicleta.

Ele sobe no veículo e sai andando na bicicleta tranquilamente. Toda ação do suspeito durou cerca de um minuto.

A bicicleta é de uma funcionária do local que já trabalha há dois anos no estabelecimento. Segundo um amigo da vítima, ela sempre deixa a bicicleta no local mas, por um descuido, acabou esquecendo de trancar com cadeado nesta sexta.

Ele contou que a amiga já havia esquecido de trancar a bicicleta outras vezes, mas que isso nunca tinha acontecido.

Esse é mais um caso de furto de bicicleta na cidade, em março três bicicletas foram furtadas dentro de um casa em Cabo Frio.