Iniciativa do Corpo de Bombeiros leva conhecimento à Defesa Civil de São Pedro da Aldeia

Os agentes da Defesa Civil de São Pedro da Aldeia participam de três dias de palestras oferecidas pelo 18º Grupamento de Bombeiros Militares por meio do Projeto Previne. A iniciativa, pioneira em todo o estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo levar conhecimento aos agentes que atuam nos municípios, tanto para procedimentos preventivos quanto para os operacionais em situações adversas.

Foram abordados temas como as características e danos provocados por desastres naturais, a atuação em eventos adversos causados por vendavais, chuvas intensas, períodos de estiagem e deslizamentos, assim como a busca pela resiliência e pelo voluntariado. Participaram do projeto os dez agentes da Defesa Civil municipal, assim como outros servidores integrantes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

O Comandante do 18º Grupamento de Bombeiros Militares, Tenente Coronel José Carlos Torres, destacou a importância do alinhamento entre as instituições. “Em caso de necessidade, estaremos prontos para atuar de forma coesa, falando a mesma linguagem, para empregar a força do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, em parceria com a estrutura da Defesa Civil Municipal. Por isso orientamos e qualificamos os coordenadores e seus membros”, disse.

“Essa parceria entre as instituições é muito importante. Não temos dúvidas do quanto a ação está sendo proveitosa. Em situações de urgência, a população poderá contar com equipes comprometidas trabalhando em conjunto”, afirmou o coordenador da Defesa Civil aldeense, Ricardo Lima.

O Projeto Previne também será oferecido aos outros cinco municípios da área de abrangência do 18º GBM.