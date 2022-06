Inscrições abertas para aulas gratuitas de capoeira em São Pedro da Aldeia 

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de capoeira em São Pedro da Aldeia. As atividades são oferecidas pela Associação Grupo de Capoeira Regional Ventos do Kilombo, como contrapartida da Lei Aldir Blanc. Foram abertas vagas para a turma de 5 a 13 anos e para a turma adulto-juvenil, voltada a alunos a partir de 14 anos, moradores da cidade. As inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (12), por meio do preenchimento do formulário on-line, disponível na página da Secretaria Adjunta de Cultura. Clique AQUI para acessar.

As aulas começarão no dia 14 de outubro e terão duração de um ano. Para a turma até 13 anos, as atividades serão realizadas todas as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30. Para a turma adulto-juvenil, o horário será das 19h30 às 20h30, nos mesmos dias. O endereço é Rua Rosa Aranha, nº 17, no bairro Nova São Pedro.

A concessão das bolsas integrais para alunos de São Pedro da Aldeia faz parte da contrapartida ao recebimento de recursos da Lei Aldir Blanc, que determina que os espaços artísticos contemplados garantam a realização de programações gratuitas para a população, prioritariamente para estudantes da rede pública. A Associação Grupo de Capoeira Regional Ventos do Kilombo foi uma das 48 unidades beneficiadas com o subsídio do Governo Federal, via inciso 2, em São Pedro da Aldeia.

“Há 32 anos ministramos aulas em São Pedro da Aldeia para crianças, jovens, adultos e para a melhor idade. Por meio do nosso grupo de capoeira, nos tornamos uma referência no esporte, construindo ao longo desses anos uma trajetória de sucesso e participações em diversos campeonatos cariocas, elevando o nome de São Pedro da Aldeia. Para nós, a Lei Aldir Blanc foi de suma importância na pandemia. Graças a esse auxílio, conseguimos manter as nossas atividades e revitalizar o nosso espaço”, conta o presidente do grupo, Rogério Moura.

Vale lembrar que, havendo maior número de inscrições do que a quantidade de vagas oferecidas, será considerada a ordem de inscrição. O resultado, com a classificação geral e a listagem dos alunos inscritos, será divulgado na quarta-feira (13/10), na página da Secretaria Adjunta de Cultura.