A BiblioSesc retorna hoje à Arraial do Cabo. Até às 17h, o caminhão desta incrível biblioteca itinerante ficará estacionado na Praça de Monte Alto. Desta vez, trazendo uma super novidade, a Feira de Troca de Livros.

Se você tem livros para desapegar, leve até a Feira e troque com outro leitor. Mas fique atento! Não serão aceitos livros didáticos. A BiblioSesc é uma biblioteca itinerante que visita Arraial do Cabo, periodicamente, através de uma parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc) com a Secretaria de Educação da cidade.

Hoje (22), a BiblioSesc fica até às 17h na Praça de Monte Alto. Amanhã é a vez do Centro de Arraial do Cabo. Para pegar um livro emprestado, é necessário apresentar uma cópia da identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, número de telefone e e-mail, à equipe responsável pela BiblioSesc, direto no caminhão.

Que tal programar uma viagem ao mundo dos livros? Leve toda a sua família e participe!