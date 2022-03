Inscrições abertas para futevôlei e vôlei em São Pedro da Aldeia 

As vagas são limitadas e ao menos um participante das duplas deve ser morador do município.

No futevôlei a categoria será open, com duplas masculinas e mistas.

No vôlei também será open, com duplas masculinas e femininas.

Os interessados devem se inscrever:

até o dia 03 de abril

https://festverao.pmspa.rj.gov.br/.

Passando esse período, caso não haja o preenchimento de todas as vagas, as inscrições serão prorrogadas até o dia 13 de abril para todos os atletas do Brasil. Lembrando que os outros esportes terão as inscrições abertas a partir do próximo dia 1 de abril.