O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o prefeito Fábio do Pastel vai promover algumas mudanças no secretariado. Tem gente dizendo que tudo vai começar pela Educação. Sendo assim, o professor Elias Valadão pode “dançar”.

Cabo Frio

Foi inaugurada nesta segunda-feira a nova sede do Programa de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica aos Servidores Municipais de Cabo Frio. Funcionando desde o dia 14 de março, o programa já conta, até o momento, com 2.101 solicitações de consultas, das quais 1.441 já foram autorizadas para serem realizadas. O Pasmed estava fechado a quase dois anos. Durante o evento quem foi muito elogiado foi ex-presidente do Pasmed, Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto. O prefeito José Bonifácio, Jânio Mendes e secretário, Jeferson Buitrago, falaram maravilhas de Bebeto. O moço só observou.

Araruama

O governador Cláudio Castro, que esteve em Araruama em uma inauguração, vai voltar nesta quinta-feira (31), para inaugurar o IML. Dizem que ele ficou impressionado com a administração da prefeita Lívia de Chiquinho. Quem aproveitou para pedir asfalto e segurança presente, foi o pré candidato a deputado federal, vereador Carlos Russo (Podemos). Aliás, Russo e Chiquinho Da Educação firmaram parceria para outubro. Russo pré federal e Chiquinho pré estadual.

Iguaba Grande

O vereador Junior Negão (Patriota) de Iguaba Grande, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5, que não oposição ao governo Vantoil Martins. Junior disse também que trabalhado intensamente com as comunidades. Ao ser perguntado sobre a eleição da mesa diretora da Câmara, ensaio um apoio a seu colega, Junior Bombeiro. E agora?

Búzios

Mais uma vez justiça determina cassação de diploma do prefeito Alexandre Martins e vice Miguel Pereira. A decisão foi do juiz eleitoral Danilo Borges. Trata-se de uma ação de investigação sobre abuso de poder econômico no pleito de 2020, no qual foram eleitos. O advogado do prefeito, Pedro Canelas, fala amanhã no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, sobre o tema.

Arraial do Cabo

Entre os dias 4 de maio e 6 de junho, a Secretaria de Posturas de Arraial do Cabo vai recadastrar os ambulantes que atuam no município. O órgão criou um calendário informando datas, locais e documentos necessários para a realização do recadastramento, que acontecerá na sede da secretaria, que fica na Rodovia General Bruno Martins, s/n, Villa Industrial. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.