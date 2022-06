Inscrições para cursos da Faetec de Iguaba Grande abrem amanhã

As inscrições para cursos profissionalizantes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), de Iguaba Grande, abrem na próxima sexta-feira (1). Serão aproximadamente 200 vagas divididas entre os cursos de: Assistente Administrativo, Operador de Computador, Eletricista Predial e Francês Básico I e II.

O edital estará disponível, a partir das 11h, no site: www.faetec.rj.gov.br. Os interessados terão até o dia 17 de julho para se inscrever. É necessário ter idade mínima de 15 anos, com exceção do curso de eletricista que exige idade acima de 18 anos e para se candidatar a uma vaga não é necessário ter o ensino médio completo. A seleção é feita através de sorteio eletrônico e a lista dos aprovados ficará disponível no site da FAETEC a partir do dia 18 de julho.

Os aprovados terão do dia 19 até o dia 22 de julho, para realizarem a matrícula na secretaria da unidade de Iguaba Grande, com documento de identidade, CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e de escolaridade.