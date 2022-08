Inscrições para oficinas no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, começaram

Começa hoje as inscrições para as oficinas, que acontecem no Centro de Integração da Juventude, no Morro da Cabocla, são diversos cursos e oficinas. As inscrições começam neste dia 29 e vão até o dia 12 de setembro. O início das aulas tem previsão para 4 de outubro.

Dentre as aulas ofertadas estão:

Oficina de Confeitaria para iniciantes (a partir dos 15 anos);

Alfabetização para idosos (a partir dos 60 anos);

Oficina Exaltando Beleza (a partir de 12 até 29 anos);

Oficina de Primeiros Socorros (a partir dos 16 anos);

Oficina de Espanhol (a partir dos 16 anos);

Aulas de Artes Marciais (a partir dos 5 anos);

Aula de Violão e Cavaquinho (a partir dos 12 anos).

Para se inscrever nos cursos, é necessário a apresentação dos seguintes documentos: