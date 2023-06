Jovem buziano participante do Programa Bolsa Atleta conquista prata do Troféu Rio de Janeiro

Aconteceu neste último final de semana nos dias 17 e 18 de junho, o Troféu Rio de Janeiro de judô, no Centro Esportivo Miécimo da Silva em Campo Grande. O evento contou com cerca de 700 judocas de 53 agremiações afiliadas à FJERJ (Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro).

O atleta buziano Leonardo Brandão, treinado pelo Sensei Ranniery Moreira, do Judô Búzios e que faz parte do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Búzios, foi destaque mais uma vez, competindo na classe sub 15 meio-médio masculino-60kg.

O judoca Leonardo Brandão, subiu ao pódio mais uma vez e trouxe para a cidade de Armação de Búzios a medalha de prata do Troféu Rio de Janeiro.

O Programa Bolsa Atleta, com o objetivo de valorizar e apoiar atletas de alto rendimento, incentivar jovens e desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, por intermédio de projetos específicos, mediante concessão de bolsas remuneradas.