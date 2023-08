Meio Ambiente de Cabo Frio realiza contagem, identificação e vacinação dos animais do Parque Municipal do Mico-Leão-Dourado

By

Dando continuidade ao Programa de Manejo, Saúde e Conservação do mico-leão-dourado, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, deu início à contagem, identificação e vacinação dos animais que vivem no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios.

A iniciativa começou na última segunda-feira (14) e segue durante toda a semana. Na ação realizada pela equipe da Associação Mico-leão-dourado (AMLD), com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, animais de vários grupos da espécie estão sendo capturados, para a contagem de indivíduos da espécie Leontophitecus rosalia, identificação com marcação permanente e coleta de material biológico para análise laboratorial e inserção no banco de dados nacional da Polícia Federal. Além disso, todos estão sendo vacinados contra a febre amarela.

A espécie, considerada “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), é um dos símbolos na luta pela conservação da diversidade biológica, ocorrendo exclusivamente na Mata Atlântica brasileira, em alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro. Atividades antrópicas, como o desmatamento, queimadas e o tráfico ilegal de animais silvestres, infelizmente, contribuem para a redução das populações de mico-leão-dourado.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes, o programa de reflorestamento que vem sendo executado em parceria com o Instituto EcoVida, aliado às ações de fiscalização, são importantes para a preservação desta espécie em perigo de extinção.

“Todo esse trabalho, além das ações de Fiscalização e Educação Ambiental, está relacionado com o Programa de Manejo, Saúde e Conservação da espécie em Cabo Frio, cuja proteção é considerada prioritária no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado”, afirma a secretária.

O Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado fica localizado na Estrada do Contorno, no bairro Centro Hípico, no distrito de Tamoios.