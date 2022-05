Mil metros de tubulação são implantados em bairros de Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, em parceria com a concessionária Prolagos, está implantando 770 metros de tubulação de esgoto na Avenida da Usina Velha, em frente à Lagoa da Usina e 266 metros na rua Alfredo Silva (rua da Brava). São mais de mil metros de rede separativa para acabar com as ligações de esgoto clandestina nos dois bairros da cidade.

De acordo com o secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, o governo está trabalhando incansavelmente para acabar com as ligações clandestinas de esgoto no município: “O objetivo é acabar com os esgotos que são jorrados diariamente em nossas praias e lagoas. Assim que a obra estiver pronta, os fiscais do Ambiente notificam as residências que estão com esgoto irregular para se adequarem a rede separativa da Prolagos”, explicou Miguel.