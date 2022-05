Arraial do Cabo é sede de mais uma etapa do WTR, no próximo sábado 

Fusão de dois renomados circuitos, CamelBak Mountain e World Trail Run, a World Trail Races (WTR) chega em Arraial do Cabo – no próximo sábado (28) – reunindo atletas profissionais e amadores para um dos principais campeonatos ao ar livre da América Latina.

Mais do que uma competição, o esporte de montanha busca fazer da modalidade um estilo de vida, movimentando a economia local e impactando direta e positivamente os setores do turismo, cultura, saúde, lazer e meio ambiente com provas que desafiam os competidores a darem seu máximo, sem deixarem de lado o bem estar da prática de exercícios nos cartões postais mais conhecidos do país.

Ao todo, 1200 atletas poderão competir em quatro modalidades: Trail Run 6km, 21km solo/dupla, 30km e Kids Race. Os interessados em participar do torneio devem fazer a inscrição através do site oficial do campeonato até o dia 22 de maio, às 23h59, ou até esgotarem as vagas.

O WTR é realizado pela 213 Sports, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Governo, Serviços Públicos, Saúde, Posturas e Segurança Pública, Governo, Eventos, Esporte e Lazer e do IDAC.

Clique no link abaixo e saiba mais:

https://worldtrailraces.com.br/etapa/omronarraialdocabo/