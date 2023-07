Morre José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, aos 78 anos

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, morreu nesta segunda-feira (17), às 5h20, em casa, aos 78 anos, vítima de um câncer. O corpo será velado no Palácio das Águias, na Rua Érico Coelho, no centro de Cabo Frio, a partir das 9h e o sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério de Santa Izabel.

Bonifácio luta contra um câncer desde 2018. Na ocasião exames de rotina revelaram um tumor no pâncreas. Em janeiro de 2019 foi submetido a uma cirurgia e iniciou tratamento de quimioterapia. Ele perdeu quase 20 quilos mas anunciou em dezembro que estava curado para disputar e vencer as eleições. Em 2021 descobruiu um tumor no fígado. Ano passado se submeteu a nova cirurgia e iniciou tratamento com quimioterapia.

A vice-prefeita Magdala Furtado assume automáticamente a prefeitura de Cabo Frio. Ela é a primeira mulher a comandar o municípío. A posse estáva marcada para às 10 horas, na Câmara, em virtude de um pedido de licença médica, pedida por Bonifácio.

Nota de Pesar da Prefeitura de Cabo Frio

“É com profundo pesar, que a Prefeitura de Cabo Frio informa o falecimento do prefeito José Bonifácio Ferreira Novellino, aos 78 anos. O chefe do Executivo cabo-friense lutava contra um câncer e faleceu na madrugada dessa segunda-feira (17). O velório acontece a partir das 9h, no Palácio das Águias, e o sepultamento às 16h no Cemitério Santa Izabel.”